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TIR devrildi büyükbaşlar dorseden çıkıp karayolunda gezdi

DHA
Giriş Tarihi: 30.03.2024 Güncelleme Tarihi: 30.03.2024
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TIR devrildi büyükbaşlar dorseden çıkıp karayolunda gezdi

Mardin'in Nusaybin ilçesinde büyükbaş taşıyan TIR, kontrolden çıkarak devrildi. Sürücünün yaralandığı kazada TIR’dan inen hayvanlar karayolunda dolaştı.

Kaza, akşam saatlerinde Nusaybin ilçesi Uluslararası İpekyolu'nda meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen, Erbil istikametindeki TIR, kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada sürücü yaralanırken, TIR'ın dorsesindeki büyükbaşlar ise karayolunda dolaştı. İhbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ilk müdahalenin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Karayoluna inerek trafiği tehlikeye sokan hayvanlar ise yakalanarak sahibine teslim edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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