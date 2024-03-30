TIR devrildi büyükbaşlar dorseden çıkıp karayolunda gezdi

Kazada sürücü yaralanırken, TIR'ın dorsesindeki büyükbaşlar ise karayolunda dolaştı. İhbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ilk müdahalenin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.