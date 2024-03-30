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Trabzon'da orman yangını! Ekipler bölgeye sevk edildi

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 30.03.2024
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Trabzon’da orman yangını! Ekipler bölgeye sevk edildi

Trabzon'un Of ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yaklaşık 10 dönümlük alanda çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürerken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

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