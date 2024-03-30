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Diyarbakır’da iki aile arasında arazi kavgası: 1 ölü, 4 yaralı

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 30.03.2024
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Diyarbakır’da iki aile arasında arazi kavgası: 1 ölü, 4 yaralı

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde akraba iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Dibek Mahallesi'nde iftar vaktinde akraba aileler arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle silahlı kavga çıktı. Olayda Ramazan Ö., Sıddık Ö., Mert Ö. ve ismi öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Lice Devlet Hastanesi ve kent merkezindeki hastanelere sevk edildi. Yaralılardan Ramazan Ö., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamazken, diğer 4 yaralının hastanedeki tedavisi sürüyor.

Güvenlik güçleri mahallede önlem aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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