Diyarbakır’da iki aile arasında arazi kavgası: 1 ölü, 4 yaralı





Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Lice Devlet Hastanesi ve kent merkezindeki hastanelere sevk edildi. Yaralılardan Ramazan Ö., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamazken, diğer 4 yaralının hastanedeki tedavisi sürüyor.



Güvenlik güçleri mahallede önlem aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN