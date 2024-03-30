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Diyarbakır’da yol yapım çalışmasında petrol boru hattı patladı: Ham petrol sulama kanalına karıştı

İHA
Giriş Tarihi: 30.03.2024 Güncelleme Tarihi: 30.03.2024
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Diyarbakır’da yol yapım çalışmasında petrol boru hattı patladı: Ham petrol sulama kanalına karıştı

Diyarbakır’da yol yapım çalışması esnasında, Hazro ilçesindeki Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’na (TPAO) ait petrol boru hattına müdahale sonucu sızıntı meydana geldi. Ham petrol, Başlar Barajı'ndan çıkan sulama kanallarına karıştı.

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