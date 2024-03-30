Trabzon'da hareketli gece! Pompalı peş peşe ateşlendi
Trabzon'un Of ilçesinde gece saatlerinde çıkan kavgada, 3 kişi pompalı tüfekle vuruldu. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Trabzon'un Of ilçesinde dün gece çıkan kavgada 3 kişi pompalı tüfek kullanan şahıslar tarafından vuruldu. Olay saat 00.30 sıralarında ilçenin Atatürk Bulvarı meydanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir minibüsle Atatürk Bulvarı'na gelen kimliği belirsiz kişiler E.H ve kimliği henüz belli olmayan şahsa pompalı tüfekle ateş açtı. Ateş açma sonucu olay yerinden geçen Ş.Ö'de pompalı ateşi sonucu yaralandı.
Yaralılardan E.H ve Ş.Ö, Of Devlet Hastanesine kaldırılırken, ismi henüz belli olmayan şahıs Trabzon Kaşüstü Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesi olmadığı bildirildi. Olayı gerçekleştiren kimliği belirsiz şahısların ise olay yerinden araçla uzaklaştığı görüldü. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
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