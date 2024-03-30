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86 yıllık müessese 42 yıllık iş yerinin yıkılmasıyla konteyner çarşıya taşındı

Giriş Tarihi: 30.03.2024
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86 yıllık müessese 42 yıllık iş yerinin yıkılmasıyla konteyner çarşıya taşındı

Depremin vurduğu Osmaniye’de kentin 86 yıllık en eski kırtasiyesinin sahibi olan Mustafa Arı, 42 yıl sonra asrın felaketinde yıkılan iş yerini değiştirerek konteyner çarşıda hizmet vermeye başladı.

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