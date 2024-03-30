Akdeniz’de ağları yırtan denizanaları için uyarı

Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, "Denizanaları dışarıdan geldi ama çoğalması için Akdeniz'de ortam oluşmuş. Akdeniz can çekişiyor bir yerde. Bunlar bunun göstergeleri. Akdeniz'e girdi çok fazla. Denizanaları için ortam oluşmuş durumda, böyle olunca da popülasyonda da artış olması normal. Bu bir uyarıdır. Nasıl Marmara müsilaj ile bizi uyardı, bu olay da Akdeniz için bir uyarıdır. Bizim doğayı kirletmememiz, doğayı kendi haline bırakmamız gerekiyor. Özellikle Doğu Akdeniz'de yaşanan kirlilik bu bölgede aşırı çoğalmalarına neden oldu" dedi.

Sürecin balıkçıları da mağdur ettiğini belirten Prof. Dr. Gökoğlu, "Şu anda Antalya Körfezi'nde balıkçılık yapanlar bundan çok muzdarip. Balıkçılar ağlarını denize attıklarında denizanası yakalıyor. Balık yakalama oranları düştü. Ağ denizanası dolduğu için balıkçılarımız balık yakalayamıyor. Üzerindeki toksinin de balıklar üzerinde etkisi var. Ağlarının yırtıldığını anlatan balıkçılar, bu işin ne olacağını ve ne kadar süreceğini sordu. Bunlar geçecek ama bir uyarıdır. Şu anda bir geçiş dönemindeyiz. Umarım yaza sarkmaz, mayıs gibi biteceğini düşünüyorum" diye konuştu.