Motosikletin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti
Adana'da yolun karşısına geçmek isteyen Tahsin Atik (75), motosikletin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Yaralanan motosiklet sürücüsü de hastaneye kaldırıldı.
Kaza, saat 21.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Girne Bulvarı üzerinde meydana geldi. Caddeden yolun karşısına geçmek isteyen Tahsin Atik'e, Abdülaziz Sabbağ yönetimindeki 01 MB 4892 plakalı motosiklet çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk incelemesinde Atik'in hayatını kaybettiği tespit edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü ise ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Atik'in cansız bedeni, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
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