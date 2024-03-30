Motosikletin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk incelemesinde Atik'in hayatını kaybettiği tespit edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü ise ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Atik'in cansız bedeni, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

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