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Sultangazi'de komşular arasında sopalı kavgası kamerada

Giriş Tarihi: 30.03.2024 Güncelleme Tarihi: 30.03.2024
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Sultangazi’de komşular arasında sopalı kavgası kamerada

Sultangazi'de komşular arasında çıkan tartışma sopalı kavgaya döndü. Sokak ortasında kadın ve erkekler sopalarla birbirlerine girdi. O anlar başka bir mahalle sakinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

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