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Adana'da otomobil, giyim mağazasına daldı

Giriş Tarihi: 30.03.2024 Güncelleme Tarihi: 30.03.2024
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Adana’da otomobil, giyim mağazasına daldı

Adana'nın Kozan ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, giyim mağazasının kapısından içeri daldı. Kazada, otomobil ve mağazada hasar oluştu.

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