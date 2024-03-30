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İstanbul Avcılar’da sokak ortasında kavga kamerada

Giriş Tarihi: 30.03.2024 Güncelleme Tarihi: 30.03.2024
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İstanbul Avcılar’da sokak ortasında kavga kamerada

Avcılar’da iki sürücü arasında başlayan yol verme tartışması, araçlarda bulunanların da karışmasıyla kavgaya dönüştü. Sokak ortasındaki kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı.

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