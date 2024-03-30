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Şırnak'ta yağış değil, sıcak hava çığ düşmesine neden oldu

Giriş Tarihi: 30.03.2024 Güncelleme Tarihi: 30.03.2024
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Şırnak’ta yağış değil, sıcak hava çığ düşmesine neden oldu

Bu sefer yağış değil, sıcak hava çığ düşmesine neden oldu. Güneşli havada köye düşen çığ paniğe neden oldu.

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