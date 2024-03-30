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İstanbul Eyüpsultan’da 2 katlı bina alevlere teslim oldu

Giriş Tarihi: 30.03.2024 Güncelleme Tarihi: 30.03.2024
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İstanbul Eyüpsultan’da 2 katlı bina alevlere teslim oldu

Eyüpsultan’da 2 katlı binada çıkan yangında alevler kısa sürede yayıldı. İtfaiye ekipleri tarafından yangın söndürülürken, alevlerin yükseldiği anlar vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

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