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Ekrem İmamoğlu'nun "kentsel dönüşmeme" projesi: Arnavutköy'de sıfır Bahçelievler'de bir

Mehmet Karataş ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.03.2024 Güncelleme Tarihi: 30.03.2024
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Ekrem İmamoğlu’nun kentsel dönüşmeme projesi: Arnavutköy’de sıfır Bahçelievler’de bir

2019'da göreve geldiğinden bu yana sözlerini tutmayan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, şehrin deprem riskine adeta gözlerini kapadı. Kentsel dönüşüm anlamında da sınıfta kalan İmamoğlu; 5 yıl boyunca Arnavutköy'de sıfır, Bahçelievler'de ise sadece bir konutu dönüştürdü.

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