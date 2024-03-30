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Rekabet Kurulu'ndan ABC Deterjan'a 4,6 milyon lira ceza

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 30.03.2024
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Rekabet Kurulu’ndan ABC Deterjan’a 4,6 milyon lira ceza

Son dakika haberine göre Rekabet Kurulu, ABC Deterjan Sanayi ve Ticaret A.Ş'ye uzlaşma sonucu 4 milyon 635 bin 94 lira idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.

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