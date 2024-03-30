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Motosiklet hırsızını ayağındaki alçı ele verdi

Giriş Tarihi: 30.03.2024 Güncelleme Tarihi: 30.03.2024
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Motosiklet hırsızını ayağındaki alçı ele verdi

Beylikdüzü’nde motosiklet çalındığı ihbarı üzerine harekete geçen polis, güvenlik kamerasından tespit ettiği ayağı alçılı hırsızı kıskıvrak yakaladı. Şahıs çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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