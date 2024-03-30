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Adana'da sulama kanalında akıntıya kapılan iki kişi kurtarıldı

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 30.03.2024
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Adana’da sulama kanalında akıntıya kapılan iki kişi kurtarıldı

Adana'da, girdikleri sulama kanalında boğulma tehlikesi geçiren iki kişi, polis ve vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

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