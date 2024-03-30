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Erzurum'da seçim güvenliği! 5 bin jandarma ve polis görev yapacak

Giriş Tarihi: 30.03.2024
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Erzurum’da seçim güvenliği! 5 bin jandarma ve polis görev yapacak

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, yarın yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde 5 bin 67 jandarma ve polisin güvenliği sağlayacağını bildirdi.

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