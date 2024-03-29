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Küçükçekmece’de silah sesleri! Komşular arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı

Giriş Tarihi: 29.03.2024
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Küçükçekmece’de silah sesleri! Komşular arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı

Küçükçekmece'de komşular arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

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