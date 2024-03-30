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Bahçelievler'de iki grup cadde ortasında birbirlerine silahla ateş açtı

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 30.03.2024
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Bahçelievler’de iki grup cadde ortasında birbirlerine silahla ateş açtı

Bahçelievler'de iki grup arasında çıkan silahlı saldırıda, bir kişi hafif yaralandı. İhbar üzerine belirtilen adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

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