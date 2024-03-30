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Başkentte bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak

Giriş Tarihi: 30.03.2024
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Başkentte bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara'da bugün düzenlenecek "Açık Yer Toplantısı" nedeniyle bazı yollar araç trafiğine kapatılacak.

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