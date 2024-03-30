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Türkiye'nin ‘en kuzeyi’, ‘en mutlu’ ve ‘en yaşlı’ ili Sinop

Giriş Tarihi: 30.03.2024
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Türkiye’nin ‘en kuzeyi’, ‘en mutlu’ ve ‘en yaşlı’ ili Sinop

Türkiye’nin ‘en kuzeyi’, ‘en mutlu’ ve ‘en yaşlı’ ili Sinop, vatandaşlarına huzurlu bir yaşam ortamı sunuyor.

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