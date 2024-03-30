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İstanbul Pendik’te minibüs sürücülerinin bıçaklı tartışması kamerada

Giriş Tarihi: 30.03.2024 Güncelleme Tarihi: 30.03.2024
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İstanbul Pendik’te minibüs sürücülerinin bıçaklı tartışması kamerada

Pendik’te hatlı minibüs şoförü ile servis minibüsü şoförü arasında çıkan tartışmada, sürücülerden biri eline aldığı bıçakla diğer sürücünün yanına gitti. Bıçaklı şahıs kendisini engellemeye çalışan bir kadına da tekme attı. O anlar kameraya yansıdı.

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