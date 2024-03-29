Ümraniye’de bir iş yeri alevlere teslim oldu

Tedbir amaçlı polis ekipleri de olay yerine geldi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı.

Yangının söndürülmesinin ardından, önlem amaçlı soğutma çalışmaları yapıldı.

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