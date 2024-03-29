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THY Cenevre Müdürlüğü iftar verdi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.03.2024
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THY Cenevre Müdürlüğü iftar verdi

Türk Hava Yolları (THY) Cenevre Müdürlüğü iftar programı düzenledi. THY Cenevre Müdürlüğünde satış şefi olarak görev yapan Celil Yılmaz ise THY'nin kurumsal yapısı, uçuş rotaları ve müşterilerine sunduğu kampanyalarla ilgili davetlilere sunum yaptı.

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