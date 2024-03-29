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Uludağ'ın eteklerindeki villada dehşet anları

Giriş Tarihi: 29.03.2024
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Uludağ’ın eteklerindeki villada dehşet anları

Bursa'da Uludağ'ın eteklerindeki İnkaya Mahallesi'nde bir villada yangın ve patlama yaşandı. Bir kişi hayatını kaybederken, villada bahçıvanlık yapan bir kişi ağır yaralandı. Bahçıvan Ali Vurgun'un yangından kurtulduktan sonra sokaktaki alevler içindeki anı kameraya yansıdı. Vurgun ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, ölen kişinin 52 yaşındaki Mustafa Ş. olduğu belirlendi. Polis ve itfaiye geniş çaplı soruşturma başlattı.

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