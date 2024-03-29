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Denizli'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.03.2024
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Denizli’de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Son dakika haberine göre Denizli'nin Pamukkale ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

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