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THY'nin yeni markası AJet ilk seferini yaptı

Giriş Tarihi: 29.03.2024
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THY’nin yeni markası AJet ilk seferini yaptı

Türk Hava Yolları'nın alt kuruluşu olan AJet, özel bir uçuşla Ankara'dan İstanbul'a giderek ilk seferini gerçekleştirdi. Törende konuşan THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, "AJet'imiz 2024 yılında 104 uçakla ve 24 milyon yolcuyla bütçelenerek operasyonlarına başlıyor. 1.8 milyar dolar gelirimiz olacak. 2028 yılında ise uçak sayımızı 200'e çıkarmaya çalışacağız. Gelirimiz de 4.1 milyar dolar olacak." dedi.

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