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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı duyurdu! İstanbul Boğazı çift yönlü gemi trafiğine kapatıldı

Giriş Tarihi: 29.03.2024 Güncelleme Tarihi: 29.03.2024
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı duyurdu! İstanbul Boğazı çift yönlü gemi trafiğine kapatıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Boğazı gemi trafiğinin Kandilli önlerinde SEA TURTLE isimli genel kargo gemisinin dümen arızası yaşaması nedeniyle; çift yönlü ve geçici olarak askıya alındığını duyurdu.

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