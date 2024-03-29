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Fatih'te Türkiye Güven ve Huzur denetimi yapıldı

Giriş Tarihi: 29.03.2024
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Fatih’te Türkiye Güven ve Huzur denetimi yapıldı

Fatih'te gerçekleştirilen Türkiye Güven ve Huzur denetiminde 844 şüpheli kişiye GBT (Genel Bilgi Taraması) yapıldı.

Dün Fatih ilçe Emniyet müdürlüğüne bağlı ilçe yunus ekipleri ve devriye ekipler görevlilerince Kumkapı bölgesinde "Türkiye Güven ve Huzur denetimi yapıldı.


Yapılan denetimde, şüpheli görülen 844 şüpheli kişiye GBT (Genel Bilgi Taraması) yapıldı. 42 yoklama kaçağı, 1 aranan şahıs, 9 düzensiz göçmen gözaltına alınarak işlem uygulandı.

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