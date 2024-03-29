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Esenyurt'ta Yol verme tartışmasında kafa attı, yediği yumrukla nakavt oldu

Giriş Tarihi: 29.03.2024
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Esenyurt’ta Yol verme tartışmasında kafa attı, yediği yumrukla nakavt oldu

Esenyurt’ta yol verme nedeniyle çıkan anlaşmazlıkta arkadaşının tartıştığını gören adam, koşarak taraflardan birine kafa attı. Başka bir adam ise olaya yumrukla müdahale edince ortalık karıştı. Yaşanan o anlar ise kameraya yansıdı.

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