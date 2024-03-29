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Taksici kabusu! Otomobilin önünü kesip sürücüye yumruk atmaya çalıştı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.03.2024 Güncelleme Tarihi: 29.03.2024
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Taksici kabusu! Otomobilin önünü kesip sürücüye yumruk atmaya çalıştı

Ankara'da bir taksici, kendisine 'selektör' yapan otomobil sürücüsünün önünü kesti. Taksici, önünü kestiği otomobilin Libya uyruklu sürücüsüne yumruklu saldırı girişiminde bulunurken, o anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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