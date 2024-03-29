Seçim günü yurt genelinde hava nasıl olacak? Toz taşınımı riski bitti mi? Meteoroloji il il açıkladı...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, güncel hava durumu raporunu yayımladı. Buna göre, Güney Ege ve Batı Akdeniz'de yer yer toz taşınımı beklenirken yağışlı hava, bugün Türkiye'nin batısından doğusuna doğru ilerleyip yurdu terk edecek. Peki, seçim günü İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Konya ve Erzurum'da hava nasıl olacak? İşte detaylar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Bugün ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu (Karaman dışında), Batı ve Orta Karadeniz ile Kocaeli, Sakarya, Trabzon, Giresun ve Gümüşhane çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Gece ve sabah saatlerinde Marmara, İç Ege ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. Güneybatı kesimlerde yer yer toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
Balkanlardan gelen alçak basınç sistemi, hafta sonu da etkisini gösterecek. Yağışlı hava, bugün Türkiye'nin batısından doğusuna doğru ilerleyip yurdu terk edecek.
Cumartesi günü yurt genelinde az bulutlu ve açık bir hava etkili olacak.
SEÇİMDE HAVA NASIL OLACAK?
31 Mart Pazar günü ise yağış beklenmiyor. Sıcaklık Ankara'da 23, İstanbul'da 19 ve İzmir'de ise 26 derece civarında.
SICAKLIK 29-30 DERECEYE KADAR ÇIKACAK
Ege ve Akdeniz bölgelerinde sıcaklık 29-30 dereceye kadar çıkacak. Doğu bölgelerinde ise çığ riski artıyor.
Hava Tahmin Uzmanı Şahin Şahbaz, "Kalın kar örtüsüne sahip bölgelerimizde Doğu Anadolu'nun doğusuyla Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde çığ riski halen devam ediyor. Vatandaşlarımızın çığa karşı dikkatli ve tedbirli olmasında yarar var" dedi.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Rüzgarın genellikle güney, güney kesimlerde kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
UYARILAR
TOZ TAŞINIMI UYARISI: Bugün Güney Ege ve Batı Akdeniz'de yer yer toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
TOZ TAŞINIMI NEDEN OLUR?
Partikül maddeler kaynaklarına göre doğal veya insan kaynaklı (antropojenik) olarak adlandırılır. Deniz spreyleri, çöl tozları ve volkanlarbaşlıca doğal kaynaklar olarak bilinirken, endüstriyel veya
evsel yanma, ulaştırma, tarım, inşaat ve madencilik gibi insan faaliyetleri antropojenik kaynaklar olarak tanımlanmaktadır.
Atmosfere karışan toz emisyonlarının büyük bölümü doğal toz kaynak alanlarından atılmaktadır. (Ginoux ve diğerleri, 2012). Yapılan farklı modelleme çalışmalarına göre, atmosfere atılan toz yükünün %10-%60 kadarı antropojenik emisyonlardan kaynaklanmaktadır.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
EDİRNE 9°C, 25°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL 11°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ 8°C, 23°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ 15°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. Bölgenin güneyinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 7°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı
DENİZLİ 14°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı
İZMİR 14°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu
MANİSA 11°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin batısında toz taşınımı bekleniyor.
ADANA 13°C, 27°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA 16°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Cuma) sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 12°C, 24°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
MERSİN 17°C, 27°C
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Karaman dışında) sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 12°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı
ÇANKIRI 10°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 11°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı
KONYA 11°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece ve bugün (Cuma) sabah saatlerinde sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
BOLU 9°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı
DÜZCE 12°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı
SİNOP 12°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ZONGULDAK 12°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Trabzon, Giresun ve Gümüşhane çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA 12°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Cuma) sağanak yağışlı
SAMSUN 12°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Cuma) sağanak yağışlı
TOKAT 9°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Cuma) sağanak yağışlı
TRABZON 12°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Cuma) sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM -2°C, 14°C
Parçalı bulutlu
KARS -4°C, 15°C
Parçalı bulutlu
MALATYA 5°C, 17°C
Parçalı bulutlu
VAN -2°C, 10°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 5°C, 20°C
Parçalı bulutlu
GAZİANTEP 8°C, 20°C
Parçalı bulutlu
SİİRT 4°C, 19°C
Parçalı bulutlu
ŞANLIURFA 11°C, 22°C
Parçalı bulutlu
İŞTE 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ RAPORU
29 MART CUMA
30 MART CUMARTESİ
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