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Seçim günü yurt genelinde hava nasıl olacak? Toz taşınımı riski bitti mi? Meteoroloji il il açıkladı...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.03.2024 Güncelleme Tarihi: 29.03.2024
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Seçim günü yurt genelinde hava nasıl olacak? Toz taşınımı riski bitti mi? Meteoroloji il il açıkladı...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, güncel hava durumu raporunu yayımladı. Buna göre, Güney Ege ve Batı Akdeniz'de yer yer toz taşınımı beklenirken yağışlı hava, bugün Türkiye'nin batısından doğusuna doğru ilerleyip yurdu terk edecek. Peki, seçim günü İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Konya ve Erzurum'da hava nasıl olacak? İşte detaylar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Bugün ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu (Karaman dışında), Batı ve Orta Karadeniz ile Kocaeli, Sakarya, Trabzon, Giresun ve Gümüşhane çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Gece ve sabah saatlerinde Marmara, İç Ege ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. Güneybatı kesimlerde yer yer toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Balkanlardan gelen alçak basınç sistemi, hafta sonu da etkisini gösterecek. Yağışlı hava, bugün Türkiye'nin batısından doğusuna doğru ilerleyip yurdu terk edecek.

Cumartesi günü yurt genelinde az bulutlu ve açık bir hava etkili olacak.

SEÇİMDE HAVA NASIL OLACAK?
31 Mart Pazar günü ise yağış beklenmiyor. Sıcaklık Ankara'da 23, İstanbul'da 19 ve İzmir'de ise 26 derece civarında.

SICAKLIK 29-30 DERECEYE KADAR ÇIKACAK
Ege ve Akdeniz bölgelerinde sıcaklık 29-30 dereceye kadar çıkacak. Doğu bölgelerinde ise çığ riski artıyor.

Hava Tahmin Uzmanı Şahin Şahbaz, "Kalın kar örtüsüne sahip bölgelerimizde Doğu Anadolu'nun doğusuyla Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde çığ riski halen devam ediyor. Vatandaşlarımızın çığa karşı dikkatli ve tedbirli olmasında yarar var" dedi.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgarın genellikle güney, güney kesimlerde kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

TOZ TAŞINIMI UYARISI: Bugün Güney Ege ve Batı Akdeniz'de yer yer toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

TOZ TAŞINIMI NEDEN OLUR?

Partikül maddeler kaynaklarına göre doğal veya insan kaynaklı (antropojenik) olarak adlandırılır. Deniz spreyleri, çöl tozları ve volkanlarbaşlıca doğal kaynaklar olarak bilinirken, endüstriyel veya
evsel yanma, ulaştırma, tarım, inşaat ve madencilik gibi insan faaliyetleri antropojenik kaynaklar olarak tanımlanmaktadır.

Atmosfere karışan toz emisyonlarının büyük bölümü doğal toz kaynak alanlarından atılmaktadır. (Ginoux ve diğerleri, 2012). Yapılan farklı modelleme çalışmalarına göre, atmosfere atılan toz yükünün %10-%60 kadarı antropojenik emisyonlardan kaynaklanmaktadır.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

EDİRNE 9°C, 25°C
Parçalı bulutlu

İSTANBUL 11°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ 8°C, 23°C
Parçalı bulutlu

KOCAELİ 15°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

EGE
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. Bölgenin güneyinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 7°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı

DENİZLİ 14°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı

İZMİR 14°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu

MANİSA 11°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin batısında toz taşınımı bekleniyor.

ADANA 13°C, 27°C
Parçalı bulutlu

ANTALYA 16°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Cuma) sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 12°C, 24°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu

MERSİN 17°C, 27°C
Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Karaman dışında) sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 12°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

ÇANKIRI 10°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 11°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

KONYA 11°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece ve bugün (Cuma) sabah saatlerinde sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

BOLU 9°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı

DÜZCE 12°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

SİNOP 12°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ZONGULDAK 12°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Trabzon, Giresun ve Gümüşhane çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA 12°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Cuma) sağanak yağışlı

SAMSUN 12°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Cuma) sağanak yağışlı

TOKAT 9°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Cuma) sağanak yağışlı

TRABZON 12°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Cuma) sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -2°C, 14°C
Parçalı bulutlu

KARS -4°C, 15°C
Parçalı bulutlu

MALATYA 5°C, 17°C
Parçalı bulutlu

VAN -2°C, 10°C
Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 5°C, 20°C
Parçalı bulutlu

GAZİANTEP 8°C, 20°C
Parçalı bulutlu

SİİRT 4°C, 19°C
Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA 11°C, 22°C
Parçalı bulutlu

İŞTE 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ RAPORU

29 MART CUMA

30 MART CUMARTESİ

31 MART PAZAR

1 NİSAN PAZARTESİ

2 NİSAN SALI

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