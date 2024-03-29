Sivas’ta sahibinden satılık kilise! Gören şaşkına döndü

Sivas'ın Hafik ilçesinde 19'uncu yüzyılda yapıldığı tahmin edilen ve bir zamanlar Ermeniler tarafından kullanılan bir diğer ismi Surp Garabet olan Tarihi Tuzhisar Kilisesi, sahibi Hatice Akay (43) tarafından emlak danışmanına verilerek 16 milyon TL bedelle satışa çıkarıldı. Emlak danışmanı Vahap Yıldız, "Tapusu var ve satılmasında hiçbir engel gözükmüyor. Kilise 1'inci derecede sit alanı ve koruma altındadır. Bugün itibarıyla satışa çıkardık ve 16 milyon TL istiyoruz" dedi.