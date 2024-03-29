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İstanbul Fatih'te iş adamına 110 bin dolarlık gasp

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.03.2024
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İstanbul Fatih’te iş adamına 110 bin dolarlık gasp

Fatih'te bankadan para çektikten sonra otomobiliyle otoparktan çıkmaya hazırlanan iş adamı, silahla tehdit edilerek yanında bulunan 110 bin doları gasbedildi. Parayı alarak kaçan 5 şüpheli özel harekât polislerinin katıldığı operasyonla yakalandı. İş adamına gasp güvenlik kameralarına yansıdı.

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