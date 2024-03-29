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Çanakkale’de jandarmadan sahte alkol operasyonu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.03.2024 Güncelleme Tarihi: 29.03.2024
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Çanakkale’de jandarmadan sahte alkol operasyonu

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, bir evde 450 litre sahte şarap, ayı postu, doldurulmuş karaca başı ve dağ keçisi boynuzu ele geçirildi.

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