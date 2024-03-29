Siirt’te öğrenci minibüsü devrildi: 1 ölü, 6 yaralı

Öğrencilerde İsmail Saçi hayatını kaybederken, yaralılar Fatih P., Ümit S., Sadık P., İbrahim P., Doğan P. ve minibüs şoförü Adil S.'nin tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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