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İstanbul’da kan donduran vahşet! Annesine sarkıntılık eden adamı öldürüp varilde yaktı

DHA
Giriş Tarihi: 29.03.2024 Güncelleme Tarihi: 29.03.2024
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İstanbul’da kan donduran vahşet! Annesine sarkıntılık eden adamı öldürüp varilde yaktı

Bahçelievler’de insanın kanını donduran bir cinayet işlendi. 22 yaşındaki Batın D., annesine sarkıntılık eden Mustafa Bayraktar’ı öldürdükten sonra varilde yaktı. Batın D., annesi Hasret D. Ve Emircan K. adliyeye sevk edildi.

Bahçelievler'de 27 Mart Çarşamba günü bir yangın ihbarı üzerine olay yerine giden ekipler, alevlerin sönmesinin ardından iş yerinde varil içine konmuş bir erkek cesedi ile karşılaşmıştı. Polis tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada üzerinden kimlik çıkmayan cesedin Mustafa Bayraktar'a ait olduğu tespit edilmişti.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaydan kısa süre sonra, kaçan ve olayın meydana geldiği işletmenin sahibi olduğu belirlenen Batın D.'yi gözaltına almışlardı. Sürdürülen çalışmalar sonucunda Batın D.'nin annesi Hasret D. ve Emircan K. adlı 2 şüpheli de yakalanmıştı.

Emniyetteki soruşturmasında cinayet işlediğini kabul eden Batın D., Mustafa Bayraktar'ı annesine sarkıntılık yaptığı için öldürdüğünü iddia etmişti.

Olaydan sonra paniğe kapıldığını anlatan Batın D., cesedi yok etmek için önce varile koyduğunu ardından delilleri yok etmek için iş yerinde yangın çıkardığını söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Batın D., annesi Hasret D. ve Emirhan K. adliyeye sevk edildi.

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