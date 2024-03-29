İstanbul’da kan donduran vahşet! Annesine sarkıntılık eden adamı öldürüp varilde yaktı
Bahçelievler’de insanın kanını donduran bir cinayet işlendi. 22 yaşındaki Batın D., annesine sarkıntılık eden Mustafa Bayraktar’ı öldürdükten sonra varilde yaktı. Batın D., annesi Hasret D. Ve Emircan K. adliyeye sevk edildi.
Bahçelievler'de 27 Mart Çarşamba günü bir yangın ihbarı üzerine olay yerine giden ekipler, alevlerin sönmesinin ardından iş yerinde varil içine konmuş bir erkek cesedi ile karşılaşmıştı. Polis tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada üzerinden kimlik çıkmayan cesedin Mustafa Bayraktar'a ait olduğu tespit edilmişti.
Emniyetteki soruşturmasında cinayet işlediğini kabul eden Batın D., Mustafa Bayraktar'ı annesine sarkıntılık yaptığı için öldürdüğünü iddia etmişti.
Olaydan sonra paniğe kapıldığını anlatan Batın D., cesedi yok etmek için önce varile koyduğunu ardından delilleri yok etmek için iş yerinde yangın çıkardığını söylediği öğrenildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan Batın D., annesi Hasret D. ve Emirhan K. adliyeye sevk edildi.
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