İstanbul’da kan donduran vahşet! Annesine sarkıntılık eden adamı öldürüp varilde yaktı

Bahçelievler'de 27 Mart Çarşamba günü bir yangın ihbarı üzerine olay yerine giden ekipler, alevlerin sönmesinin ardından iş yerinde varil içine konmuş bir erkek cesedi ile karşılaşmıştı. Polis tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada üzerinden kimlik çıkmayan cesedin Mustafa Bayraktar'a ait olduğu tespit edilmişti.