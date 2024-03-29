Edirne’de 10 gündür kayıp olarak aranan adam arazide gömülü halde ölü bulundu

"KİMSEYE BİR ZARARI YOKTU"

Öldürülen Kır'ın köylüsü Adil Gavaz, Kır'ın tek başına yaşadığını ve kimseye zararı dokunmayan birisi olduğunu söyledi. Gavaz, "Kimseyle kavgası olmayan bir adamdı. Yaklaşık 11 gündür kayıptı. Komşular bir süre sonra ortalıkta görünmeyince jandarmaya haber vermişler. 10 günden beri aranıyordu, gölet bölgesinde aramalar yoğunlaşmıştı. En son burada bulunmuş. Cesedin üzerinde koyun derileri ve çöpler varmış, orada kokuyu almış köpekler, o şekilde bulunmuş" dedi.