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Sakarya'da ağaç yüklü TIR alevlere teslim oldu

DHA
Giriş Tarihi: 29.03.2024 Güncelleme Tarihi: 29.03.2024
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Sakarya’da ağaç yüklü TIR alevlere teslim oldu

Son dakika haberleri... TEM Otoyolu Sakarya-Düzce sınırında ağaç yüklü bir TIR alevlere teslim oldu. Maddi hasarın meydana geldiği yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

Olay, TEM Otoyolu Sakarya-Düzce sınırında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinden Ankara yönüne doğru seyir halinde olan ağaç yüklü TIR'dan dumanlar yükseldiğini gören sürücü, aracı emniyet şeridine çekti.

Çevredekilerin de yangın tüpleri ile müdahale etmeye çalıştığı alevler biranda büyüdü. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler sevk edildi.

Adrese ulaşan ekiplerin müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı. Maddi hasarın meydana geldiği yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

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