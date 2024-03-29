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Anadolu Otoyolu'nda uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 3 kişi tutuklandı

Giriş Tarihi: 29.03.2024
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Anadolu Otoyolu’nda uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 3 kişi tutuklandı

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 3 şüpheli tutuklandı.

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