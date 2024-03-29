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Balık avlamak isterken canından oluyordu! Yardımına arkadaşları koştu

İHA
Giriş Tarihi: 29.03.2024
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Balık avlamak isterken canından oluyordu! Yardımına arkadaşları koştu

Diyarbakır’ın dün Kocaköy ilçesindeki Ambar Çayı’nda balık avlamak isterken kullandığı serpme ağı boynuna dolanan şahıs suya düştü. Şahsın arkadaşları tarafından kurtarıldığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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