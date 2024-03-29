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Kastamonu’da inşaat kenarında erkek cesedi bulundu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.03.2024 Güncelleme Tarihi: 29.03.2024
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Kastamonu’da inşaat kenarında erkek cesedi bulundu

Kastamonu’da yatsı namazı için camiye giden vatandaşlar tarafından inşaat alanında erkek cesedi bulundu.

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