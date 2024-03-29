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İstanbul Avcılar’da koca dehşeti: Eşini silahla vurarak öldürdü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.03.2024 Güncelleme Tarihi: 29.03.2024
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İstanbul Avcılar’da koca dehşeti: Eşini silahla vurarak öldürdü

Avcılar’da bir şahıs, 3 çocuğunun annesi olan eşini silahla vurarak öldürdü. Olay sonrası şahıs polis ekiplerince gözaltına alındı.

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