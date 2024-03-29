29 Mart 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri İstanbul Fatih'te alacak verecek tartışması: Arkadaşını defalarca bıçakladı

İstanbul Fatih'te alacak verecek tartışması: Arkadaşını defalarca bıçakladı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.03.2024 Güncelleme Tarihi: 29.03.2024
ABONE OL
İstanbul Fatih’te alacak verecek tartışması: Arkadaşını defalarca bıçakladı

Fatih'te iddiaya göre bir kişi aralarında alacak verecek meselesi olan arkadaşıyla sokakta karşılaştı.İki kişi arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Arkadaşını defalarca bıçaklayan saldırgan olay yerinden kaçtı. Bıçaklı saldırı anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA