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Adana’da sevgililer kamyonet çaldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.03.2024
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Adana’da sevgililer kamyonet çaldı

Adana’da bir kadın 8 yaşındaki çocuğu ve sevgilisiyle park halindeki kamyoneti çaldı. Olayın ardından kadın ve sevgilisi tutuklandı.

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