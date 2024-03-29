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İstanbul Beyoğlu'nda ‘Sefil Bilo' cinayeti kamerada!

Giriş Tarihi: 29.03.2024 Güncelleme Tarihi: 29.03.2024
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İstanbul Beyoğlu’nda ‘Sefil Bilo’ cinayeti kamerada!

Beyoğlu'nda kurulan bir semt pazarında tezgahta duran 66 yaşındaki adamı silahla ateş açarak öldüren ve Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından yakalanan saldırganın ifadesi ortaya çıktı. Cinayet anının kameralara yansıdığı olayla ilgili katil zanlısının, “Oğlu ‘Sefil Bilo', ‘Küçük Emrah' diyerek beni aşağıladı. Amacım oğlunu öldürmekti, onu bulamayınca babasını öldürdüm” dediği öğrenildi. Ayrıca şahsın geçmişte soyadını da değiştirdiği belirlendi.

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