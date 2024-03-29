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Güngören'de kombi paniği! Bomba gibi patladı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.03.2024 Güncelleme Tarihi: 29.03.2024
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Güngören’de kombi paniği! Bomba gibi patladı

Son dakika haberi...Güngören'de ilk belirlemelere göre kombi patlaması sonrası yangın çıktı. Balkondan yükselen alevler nedeniyle üst katlarda mahsur kalanlar oldu. 5 katlı binanın birinci katındaki yangına itfaiye müdahale ediyor.

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