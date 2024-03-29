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Muğla'da cinayet kamerada! Boşanma aşamasındaki eşine kurşun yağdırdı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.03.2024 Güncelleme Tarihi: 29.03.2024
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Muğla’da cinayet kamerada! Boşanma aşamasındaki eşine kurşun yağdırdı

Muğla'nın Ortaca ilçesinde 4 çocuk annesi kadın, boşanma aşamasındaki eşi tarafından silahla vurularak öldürüldü. Eşine kurşun yağdıran şahıs gözaltına alındı.

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