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Erzurum'da bir babanın çocuğuna yaptığı akıl almaz görüntüler

Giriş Tarihi: 29.03.2024 Güncelleme Tarihi: 29.03.2024
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Erzurum’da bir babanın çocuğuna yaptığı akıl almaz görüntüler

Erzurum’da bir babanın çocuğunu halı sahada feci şekilde darp etmesi saniye saniye kameralara yansıdı.

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